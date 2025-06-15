İsrail-İran savaşı 3. gününde... Tel Aviv'de ölenlerin sayısı belli oldu

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.



AA ekibi, Bat Yam bölgesine isabet eden füzenin güçlü patlamaya yol açtığı, çevrede binalarda ve araçlarda büyük hasar ile yıkıma yol açtığını aktardı.



Bat Yam'da füzenin isabet ettiği binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE İKİ KATLI BİNA YIKILDI

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa kentinin doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde huzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.

İşte dakika dakika İsrail ile İran arasında yaşananlar;

İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.

İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları hava savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti.

İran, saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e karşı hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor.

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bazı İsraillilerin dün akşam saatlerinde İran misillemesindeki bir füzenin İsrail'in kuzeyinde Filistin kökenli kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye düşmesini ırkçı sloganla kutladığı anları gösteren görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Tahran'ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

15 HAZİRAN 2025

Ürdün'ün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı belirtildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenledi.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yeni saldırıların başlatıldığını duyururken, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceği" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

İran füzesi İsrail'in kuzeyini vurdu: 1 ölü 13 yaralı

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