İsrail-İran savaşı büyüyor! Tahran enerji santralini vurdu

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.



Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

06.33 İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. Bazı İsrailliler, saldırılar nedeniyle evlerine giremedi.

06.16 İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.

05.18 İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

04.39 İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.

04.17 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

04.06 İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

03.40 İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

03.04 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

02.18 İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.

02.07 İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

01.49 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

01.39 İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, güneydeki Kiryat Gat kentine isabet etti. Saldırı sonucu kentteki bazı bina ve araçlarda hasar oluştu.

01.33 İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalardan dolayı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hastanelerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

01.23 İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi.

01.18 İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

01.09 İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

01.05 İran, İsrail'in Natanz ve Parçin'deki saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

00.53 İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.

00.37 İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

00.30 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ederek, İsrail'in süren saldırganlığına karşı İran'a destek verdiklerini açıkladı

00.10 İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

00.06 İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.