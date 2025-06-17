İsrail-İran savaşında bile en büyük korkuları Türkiye! Yunanistan'dan itiraf

İran-İsrail savaşını ele alan Yunan basını, Orta Doğu'daki gelişmelerin Yunan dış politikasının zaten orantısız bir şekilde aşırı yüklenmiş gündemini daha da karmaşık hale getirdiğini yazdı.

Yunan basını "Atina İran'ın zayıflamasından neden korkuyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Analiz yazısında, "Atina için Orta Doğu'daki durumun birkaç yönü var, en önemlisi Türkiye ile bağlantılı olanıdır. Atina'da Netanyahu'nun amacının ne olduğu ve Washington'ın buna ne ölçüde dahil olduğu gibi bazı ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, asıl değerlendirme İran'ın olası daha fazla zayıflamasının fiili olarak Türkiye'yi güçlendireceği yönündedir. Ankara, bölgedeki İran politikasını destekleyen grupların gücündeki büyük azalmadan sonra Suriye'de oluşan güç boşluğunu, vekil olarak doldurdu" ifadeleri yer aldı.

Tahran'da olası rejim değişikliğinin bölgedeki istikrarı daha riske atacağı kaydedildi.