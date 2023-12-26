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Dünya

İsrail, İran'ın misillemede bulunmasını bekliyor

İsrail'in, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürülmesine karşı İran'ın kuzeyden misillemede bulunmasını beklediği bildirildi.

AA26 Aralık 2023 Salı 11:41 - Güncelleme:
İsrail, İran'ın misillemede bulunmasını bekliyor
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İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi'nin Suriye'de öldürülmesine kuzey cephesinden bir yanıt bekliyor.

İsrail savunma yetkililerine göre, Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana İran Suriye'deki milis güçlerine silah transferini hızlandırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşadıkları Lübnan'daki Hizbullah'a "çok sert darbe indirdiklerini" iddia ederek, Hizbullah mensuplarının büyük ölçüde sınır hattından Lübnan'ın iç kısımlarına doğru uzaklaştırıldığını savunmuştu.

- İRANLI KOMUTAN İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, dün öğleden sonra İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musevi'nin, 2020'de, ABD'nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu belirtilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'de öldürülen İranlı komutan için yayınladığı taziye mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli." mesajını vermişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

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