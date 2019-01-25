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İsrail, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi Kelly'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail, Yahudi yerleşim birimlerindeki firmalar ve iş adamlarıyla ticaret yapılmasını yasaklayan yasa tasarısının ikinci oylamasının İrlanda meclisinde kabul edilmesinin ardından bu ülkenin Tel Aviv Büyükelçisi Alison Kelly'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İrlandalı Büyükelçi Kelly Bakanlığa çağrılarak, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticarete yasak getiren tasarının dün İrlanda meclisinde ikinci oylamasının kabul edilmesine tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında "İki yüzlü ve antisemitik tasarı yasalaşırsa bunun İsrail-İrlanda ilişkilerine ve İrlanda'nın bölgedeki duruşuna ciddi etkileri olacağı büyükelçiye belirtilmiştir. İrlanda, Orta Doğu'da demokrasinin bulunduğu tek yer olan İsrail'den ziyade diktatörlüklerle ve terör örgütleriyle uğraşsa daha iyi olur." ifadelerine yer verildi.

İrlanda'daki şirketlerin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki firmalar veya buralardaki iş adamlarıyla çalışılmasına yasak getiren yasa tasarısının ikinci oylaması dün İrlanda meclisinde yapılmış ve 45 hayır oyuna karşı 78 evet ile kabul edilmişti.

Tasarı yasalaşırsa, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticaret yapan kişiler 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu tasarının yasalaşması için meclisteki sürecinin sona ermesi ve cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine bu tür bir yasak uygulayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

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