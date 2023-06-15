İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6772
  • EURO
    25,6187
  • ALTIN
    1469.53
  • BIST100
    5404.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail işgal güçleri 1 Filistinliyi öldürdü
Dünya

İsrail işgal güçleri 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine düzenledikleri baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 Filistinli yaralandı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
İsrail işgal güçleri 1 Filistinliyi öldürdü
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'a çeşitli noktalardan baskın düzenleyen çok sayıda İsrail askeri Refidiye Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Usame et-Tavil'e ait evi kuşattı.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Baskında çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Askeri buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri olayların ardından Tavil'in evini patlayıcılarla yıktı.

Tavil, geçen yıl bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

İsrail, ölümle sonuçlanan saldırı düzenleyen Filistinlilerin evlerini yıkma politikası uyguluyor ve insan hakları örgütleri bunun "toplu cezalandırma" yöntemi olduğunu belirtiyor.

İsrail güçleri, 2023 başından bu yana 396 Filistinlinin evini yıkarak 619 kişiyi evsiz bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.