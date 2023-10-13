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Dünya

İsrail işgali durmuyor! Batı Şeria'da 9 Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 9 Filistinli öldürüldü.

AA13 Ekim 2023 Cuma 16:23 - Güncelleme:
İsrail işgali durmuyor! Batı Şeria'da 9 Filistinli öldürüldü
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 19'u gerçek mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 130 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki birçok şehirde İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 45'e yükseldi.

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