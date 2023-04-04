İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1984
  • EURO
    20,9378
  • ALTIN
    1225.02
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail işgalinin 2023 bilançosu

İsrail işgali altındaki Kudüs kentinde 2023 yılının ilk çeyreğinde 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 736'sının gözaltına alındığı bildirildi.

AA4 Nisan 2023 Salı 00:13 - Güncelleme:
İsrail işgalinin 2023 bilançosu
ABONE OL

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan ve Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan raporda, işgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.

Kudüs'te 2023'ün ilk 3 ayında İsrail güçlerinin 7 Filistinliyi öldürdüğüne işaret edilen raporda, öldürülen Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, İsrail makamlarının bu süre içinde biri çocuk 3 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, böylece İsrail'in ailelerine teslim etmediği Filistinlilere ait cenaze sayısının 24'e yükseldiği ifade edildi.

Kudüs'te bu üç ayda gerçek ve plastik mermilerle vurulan 59 Filistinlinin yaralandığı belirtilen raporda, 110'u çocuk ve 26'sı kadın olmak üzere 736 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in aynı dönemde Kudüs'te Filistinlilere ait 117 yapıyı yıktığı bilgisi paylaşılan raporda, İsrail makamlarının ayrıca, Kudüs sakinlerini yerlerinden etmek için konut veya dükkan olarak kullanılan yapılarla ilgili 120 ihtar verdiği aktarıldı.

Raporda, kentteki öne çıkan Filistinli şahsiyetlerin evlerine sık sık baskınlar düzenlendiği vurgulanarak fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarının arttığı ifade edildi.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin de arttığına dikkat çekilen raporda, 2023'ün ilk çeyreğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısının 11 bini aştığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail mahkemelerinden Filistinlilere yönelik çıkartılan kararların arttığı, Kudüs kentine yeni yerleşim projelerinin de dayatıldığına işaret edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.