İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4872
  • EURO
    30,2335
  • ALTIN
    1814.66
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail işlediği suçlarda sınır tanımıyor: Tutukluların haklarına da el konuldu
Dünya

İsrail işlediği suçlarda sınır tanımıyor: Tutukluların haklarına da el konuldu

İsrail Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara tahsis edilen vergi fonunun kesilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada, 'İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek' ifadeleri yer aldı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 02:30 - Güncelleme:
İsrail işlediği suçlarda sınır tanımıyor: Tutukluların haklarına da el konuldu
ABONE OL

İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Kurulunun, Filistin vergi fonundan tutuklulara, ailelerine ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen kısmın kesilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek, artık (İsrail'de) Gazze'den Filistinli işçi kalmayacak ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan işçiler Gazze'ye geri dönecek." ifadesine yer verildi.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.