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Dünya

İsrail, İspanyol vatandaşı Juana Rashmawi'yi serbest bıraktı

İsrail makamları, teröre finans desteği sağladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan İspanyol vatandaşı Juana Rashmawi'yi serbest bıraktı.

AA8 Şubat 2022 Salı 07:20 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 07:20
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Juana Rashmawi'nin (63) oğlu George Rashmawi, AA muhabirine, annesinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrail el-Celme kontrol noktasında serbest bırakıldığını belirtti.

Kararın geçen hafta İsrail mahkemesinde alındığını anlatan Rashmawi, annesinin mahkum olduğu sürenin üçte ikisini doldurmasından dolayı serbest bırakıldığını dile getirdi.

Juana Rashmawi de hapiste Filistinli esir kadınların yaşadıkları sıkıntıları gördüğünü, günlerini onlarla birlikte geçirdiğini söyledi.

İsrail Askeri Mahkemesi, Nisan 2021'de İsrail tarafından yasaklı örgütler listesine alınan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) para aktardığı gerekçesiyle İspanyol asıllı Juana Rashmawi'yi tutukladı ve 13 ay hapse mahkum etti.

Ofer Mahkemesi, Rashmawi'yi, FHKC'ye büyük meblağlarda para aktarmaktan suçlu bularak 16 bin dolar da para cezasına çarptırdı.

Rashmawi'nin avukatı Avigdor Feldman da müvekkilinin herhangi bir para transferinden haberdar olmadığını açıklamıştı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, 1967'de kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) bir kolu olarak biliniyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmasına karşı çıkıyor.

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