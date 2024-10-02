İsrail ''istenmeyen kişi'' ilan etmişti... BMGK üyelerinden Guterres'e destek

BMGK'de Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi. İlk konuşmacı olarak BMGK üyelerine hitap eden Guterres'in, İsrail'in kendisi hakkındaki kararına hiç değinmemesi dikkati çekti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Bugün İsrail'in aldığı karar, sadece BM'ye değil hepimize bir tokat ve emsali yok." dedi.

Tüm BMGK üyelerine bu "çirkin" harekete tepki vermesi çağrısında bulunan Nebenzia, BMGK'nin bunun için gerekli araçları olduğuna ancak siyasi iradesi bulunmadığına işaret etti.

Nebenzia, "Bizde siyasi istek var. Sizde var mı? Hızlıca bu soruyu cevaplamanızı bekliyoruz." diye konuştu.

- "İsrail'in aldığı karar temelsiz"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da Genel Sekretere teşekkürlerini iletti.

Çin'in Guterres'e desteğinin tam olduğunun altını çizen Cong, "İsrail'in kendisine yönelik temelsiz bir şekilde aldığı karara karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, açıklamaları için BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ederek, "Kendisine Fransa'nın destek ve güveninin tam olduğunu yinelemek isterim." dedi.

- "İsrail uluslararası toplumu küçümsüyor"



Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise İsrail'in kararının ardından BM Genel Sekreteri ile "tam dayanışma" içinde olduklarını belirterek, "Bu karar açık bir şekilde İsrailli yetkililerin BM sistemi ve tüm uluslararası toplumu küçümsediğini gösteriyor. Onlar için sadece kendi gerçekleri var." dedi.

Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, "Kendisine sarsılmaz desteğimiz sürüyor. Mevcut zor dönemlerde BM'ye sağladığı liderlik ve ahlaki önderlik için teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang da Guterres'e minnettar olduklarını belirterek, Genel Sekreterin "bıkmadan usanmadan Orta Doğu'da barış için çaba sarf ettiğine" dikkati çekti.

- "İsrail kararını gözden geçirmeli"

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Ondina Blokar, "Mevcut krizler ışığında Genel Sekreter'in çabalarına tam destek verdiğimizi bildirmek isteriz." diye konuştu.

İsrail'e, Genel Sekreteri "istenmeyen kişi" ilan etme kararını gözden geçirme çağrısında bulunan Blokar, "Artık diplomasinin rolünü güçlendirme ve barışa öncelik verme zamanı." dedi.

BMGK dönem başkanı İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl de "BM Genel Sekreteri'nin çalışmalarını tümüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- ABD, İsrail'e desteğini yineledi

Diğer taraftan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in Genel Sekreter'den hiç bahsetmemesi dikkati çekti.

Greenfield, "ABD, İsrail'e tam, tam, tam destek vermektedir." diye konuştu.

- İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.