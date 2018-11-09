Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail İstihbarat Bakanı: Ulaşım, ticari havacılık ve turizm gibi konularda Körfez ile işbirliği yapmalıyız

İsrail İstihbarat Bakanı İsrail Katz Reuters haber ajansına verdiği demeçte Körfez ülkelerine seslenerek, işbirliği çağrısında bulundu.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Umman'da bir dizi resmi görüşmede bulunan İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı İsrail Katz dönüş yolunda Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu.
 
Katz, İsrail ve Körfez ülkelerinin havacılık güvenliği, ulaşım, ticari havacılık ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
 
İsrail ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin genişletilebileceğine inandığını söyleyen Bakan Katz, "Suyuz tuzdan arındırılması, sulama, tarım ve ilaç konusunda İsrail'in sunabileceği çok şey var" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA