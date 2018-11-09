İsrail İstihbarat Bakanı: Ulaşım, ticari havacılık ve turizm gibi konularda Körfez ile işbirliği yapmalıyız

Umman'da bir dizi resmi görüşmede bulunan İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı İsrail Katz dönüş yolunda Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu.

Katz, İsrail ve Körfez ülkelerinin havacılık güvenliği, ulaşım, ticari havacılık ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

İsrail ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin genişletilebileceğine inandığını söyleyen Bakan Katz, "Suyuz tuzdan arındırılması, sulama, tarım ve ilaç konusunda İsrail'in sunabileceği çok şey var" dedi.