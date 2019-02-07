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İsrail istihbarat servislerinin belgelerinin gizlilik süresini uzattı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail İç İstihbarat Servisi ve Dış İstihbarat Servisi'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ait belgelerin gizlilik süresinin 20 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın gerçekleştirdiği operasyonlara ait belgelerin gizlilik süresinin 20 yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
 
İsrail gazetesi Haartez'e göre, Netanyahu geçen ocak ayında "daha fazla dikkatli olmayı gerektiren güvenlikle ilgili sebeplerden ötürü" 1949'dan bu yana gizli tutulan söz konusu belgelerin 20 yıl daha gizli kalmasına karar verdi.
 
Haberde, belgelerden birinin, Hamas liderlerinden Mahmud el-Mebhuh'un Mossad tarafından 2010'da Dubai'de öldürülmesiyle alakalı olduğu kaydedildi.
 
Öte yandan insan hakları örgütleri, "keyfi" olarak nitelendirdiği bu kararın, arşiv belgelerinin açıklanmasındaki kamu menfaatini görmezden geldiğini kaydetti.
 
İsrail meclisi 2018'de söz konusu belgelerle ilgili gizlilik süresinin sadece 5 yıl uzatılması yönünde tavsiye kararı almıştı.
 
Söz konusu kararın, İsrail'in 1948'den bu yana Filistinliler aleyhinde gerçekleştirdiği operasyon ve katliamlarla ilgili bilgilerin açığa çıkarılmasını engelleyeceği belirtiliyor.

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