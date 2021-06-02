İsrail istihbarat subayının gizemli ölümü!

star.com.tr 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:17

Haaretz'in haberine göre, İsrail'de ismi açıklanmayan, hatta suçlamalar hakkında dahi bilgi verilmeyen bir istihbarat subayı, askeri gözaltı merkezinde, hayati açıdan ciddi bir durumda bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın, öldüğü belirtildi.



Askeri mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Kolordusu'ndan bir subay hakkında Eylül 2020'de askeri mahkemeye iddianame sunulduğu belirtilirken, "Subay, askeri mahkemenin kararıyla tutuklandı ve konuyla ilgili yasal süreç henüz karara bağlanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece, memurun bir askeri gözaltı merkezinde hayati durumu ciddi halde bulunduğu ve bir hastaneye nakledildiği, şahsın burada öldüğü belirtildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Haberde, memurun kimliği, isnat edilen suçların niteliği ve iddianamenin içeriğine ilişkin, yayın yasağının getirildiği ve memurun davasında 'kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmaması' yönünde emir alındığı belirtildi.

Ayrıca, subayın ölümüyle ilgili olarak 'Ordu İç Soruşturma Birimleri' tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarının, incelenmek üzere askeri savcıya teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

star.com.tr