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Dünya

İsrail İstihbaratı'ndan çarpıcı iddia: 2 yıl içinde nükleer silah geliştirebilir

İsrail ordusu, İran'ın 2 yıl içinde nükleer silaha sahip olabileceğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 Şubat'ta NBC'ye verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:49
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İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi, Tel Aviv'in karşı karşıya kalabileceği tehditlere ilişkin yayımladığı yıllık raporunda, İran'ın nükleer çalışmalarına yer verdi.

Raporda, İran'ın nükleer silah üretmek için uranyumu gerekli seviyelerde zenginleştirmediği ancak bunu yapmaya karar vermesi halinde bu hedefe 24 ay içinde ulaşabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Tahran yönetiminin nükleer silaha ulaşmak için uranyumu gerekli seviyede zenginleştirmeye gidip gitmeme konusunda henüz karar vermediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 Şubat'ta NBC'ye verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

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