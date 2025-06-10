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Dünya

İsrail, İsveçli Aktivist Greta Thunberg sınır dışı etti

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde İsrail ordusu tarafından alıkonulan 12 kişiden biri olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, güvenlik güçleri eşliğinde Fransa'ya sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'nda uçağa bindirildi.

AA10 Haziran 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
İsrail, İsveçli Aktivist Greta Thunberg sınır dışı etti
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Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde İsrail ordusu tarafından alıkonulan 12 kişiden biri olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, güvenlik güçleri eşliğinde Fransa'ya sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'nda uçağa bindirildi.

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