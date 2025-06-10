İsrail, İsveçli Aktivist Greta Thunberg sınır dışı etti

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde İsrail ordusu tarafından alıkonulan 12 kişiden biri olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, güvenlik güçleri eşliğinde Fransa'ya sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'nda uçağa bindirildi.