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Dünya

İsrail, İsveç'te Tevrat'ın yakılmasını engellemeye çalışıyor

İsrail, İsveç polisinin 50'li yaşlarda bir kadına İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmasına izin vermesi üzerine eylemin engellenmesi için çalıştığını duyurdu.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 13:25 - Güncelleme:
İsrail, İsveç'te Tevrat'ın yakılmasını engellemeye çalışıyor
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile eylemin engellenmesi amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cohen, İsveç'te Tevrat yakma eyleminin "iki ülke ilişkilerine ciddi zarar verebileceğini" ifade etti.

İsveç'te Tevrat yakılması şeklinde bir eylemin yapılacağının açıklanması karşısında şok olduğunu aktaran Cohen, İsveçli mevkidaşına "kutsal kitaplara zarar verme tehdidinin sona ermesi gerektiğini" söyledi.

Cohen, İsveç hükümetinden "iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek bu eylemi engellemesini beklediklerinin" altını çizdi.

İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının bugün Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurmuştu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de eylemde yer alacağını belirtmişti.

İsveç'te Suriyeli Müslüman Ahmed Alluş, 15 Temmuz'da İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde İncil ve Tevrat yakmak için izin almış ancak kutsal kitaplara saygısını ifade ederek İncil ve Tevrat'ı yakmamıştı.

Alluş, hiçbir kutsal kitabın yakılmaması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla bu girişimde bulunduğunu aktarmıştı.

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