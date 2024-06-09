İsrail kabinesinde çatlak: 2 isim istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.



Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.



Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.



Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.



ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.



Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

GAZZE TÜMENİ KOMUTANI AVİ ROSENFELD İSTİFA ETTİ



İsrail medyası, İsrail ordusunun Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld'in istifa ettiğini duyurdu.

Rosenfeld, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de "Gazze sınırındaki toplulukları korumada başarısız olduğunu" ifade etti.

"Herkes kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmeli ve ben de bölümün sorumlusuyum." diyen Avi Rosenfeld, 30 yıldır görev aldığı İsrail ordusundaki söz konusu görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ EİSENKOT'UN İSTİFA ETTİĞİ BİLDİRİLDİ



İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.