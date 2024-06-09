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Dünya

İsrail kabinesinde çatlak: Benny Gantz istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da 'cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya' çağırdı.

IHA9 Haziran 2024 Pazar 21:05 - Güncelleme:
İsrail kabinesinde çatlak: Benny Gantz istifa etti
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

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