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Dünya

İsrail kabinesinde çatlak büyüyor! Ben-Gvir: Netanyahu sürekli kırmızı çizgiyi aşıyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail kabinesinin, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi. Öte yandan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant, Gazze'ye yapılan harekat hakkında ters düşmüş ve iletişimi kesmişti.

AA21 Ocak 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
İsrail kabinesinde çatlak büyüyor! Ben-Gvir: Netanyahu sürekli kırmızı çizgiyi aşıyor
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Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "sürekli kırmızı çizgiyi aştığını" belirtti.

Aşırı sağcı siyasetçi, "Bazen yakıt veriyorlar, bazen insani yardımdan vazgeçiyorlar, geçen hafta un kamyonlarını taşımaya başladılar. Şimdi de paranın Gazze'den Nazilere ulaşmayacağı garantisini vermeyen bir karar alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sağ görüşlü siyasiler arasında dahi bu konseptten etkilenenler olduğunu belirten Gvir, "Geri kalanlar da 'iyi çözümlerin Norveç'ten geldiğini' düşünüyor." dedi.

- İsrail, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onayladı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, "siyasi güvenlik kabinesi, vergi fonlarının Filistin Yönetimi'ne ve Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin bir planı" onaylamıştı.

ABD'nin talebi üzerine kabinede oylanan teklif, vergi fonlarının Filistin yönetimine aktarılmasını ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen aylık 275 milyon şekel (73,31 milyon dolar) tutarındaki fonun kesilerek Norveç'teki banka hesaplarına aktarılmasını içeriyor.

Onaylanan karara göre Norveç'in Gazze'ye fon transferi yapmasına izin verilmeyecek, "Anlaşmanın ihlal edilmesi halinde İsrail, Filistin Yönetimi'ne fon transferini durdurma hakkına sahip olacak."

Kabinenin teklife itiraz eden tek üyesi Ben-Gvir olmuştu.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Kesinti nedeniyle Filistin Yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık'ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

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