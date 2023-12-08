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Dünya

İsrail kana doymuyor: Gazze'de şehit sayısı 17 bin 487'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 487'ye yükseldiğini açıkladı.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 17:12 - Güncelleme:
İsrail kana doymuyor: Gazze'de şehit sayısı 17 bin 487'ye yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 63 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 17 bin 487'ye, 558 kişinin yaralanması sonucu ise yaralı sayısının 46 bin 480'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, saldırılarda ölen ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

  • Filistin
  • İsrail saldırıları
  • Gazze Şeridi

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