İsrail kana doymuyor! Savaş uçakları Cibaliye Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 38. gününde de artarak devam ediyor.

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı: "Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



Filistin resmi haber ajansı: İsrail güçlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 31 kişi öldü

İsrail savaş uçakları Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi, saldırı sonrası yangın çıktı, çok sayıda sivil katledildi, yüzlerce kişi enkaz altında kaldı

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi içerisinden İsrail güçlerine ateş açıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "İddiaları hastanenin daha fazla hedef alınmasını ve kuşatılmasını teşvik etmeye yönelik bariz bir girişim olarak görüyoruz." denildi.

BM: Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağı açıklamasının aksine, "Bize göre (diplomatik) geri sayım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin sürgününe ve Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilemeyeceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını, ama durmayacaklarını söyledi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekte olmayan "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığını belirterek, Filistinli savaşçıların İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonlarının duracağını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: (Gazze'deki) Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

BM: Gazze'deki binalarımızdan birinin vurulması bölgede güvenli yer olmadığının göstergesi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiğini ve bunun bir salgının ve gerçek felaketin habercisi olduğunu söyledi.

BM: İsrail güçlerinin (Filistinli nüfusu sürdüğü) Gazze'nin güneyindeki BM binasına yönelik son saldırısı bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Brüksel'deki büyükelçileri, uluslararası camiayı ve özellikle Avrupa Birliği'ni (AB) Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki manastırda mahsur kalan Yunan vatandaşları ve aileleri tahliye edildi

İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü belirtildi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere uyguladığı "insanlık dışı abluka ve suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "geçici mülteci kampları kurulması" teklifini reddettiklerini söyledi.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalının "devlet güvenliğine zarar verdiği" iddiasıyla ülke içindeki faaliyetlerini durdurarak, yayınlarına yasak getirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiğini duyurduğu 27 Ekim'den bu yana bölgeye 4 bin 300 saldırı düzenlediğini duyurdu

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun bölgeye giremediğini duyurdu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail ordusunun 38 gündür yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde temel gıda maddeleri konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını, çoğunun tükenmek üzere olduğunu bazılarının ise tükendiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki ateşkes çağrılarına destek vermeyerek bu çağrıda bulunanların İsrail'in güvenliğini nasıl garanti altına alabileceği sorusuna cevap vermelerini istedi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Trakya Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan firmalara ait ürünlerin satışını boykot etme kararı aldı.

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti" bakanlarından Benny Gantz'ın, Gazze saldırıları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasından yana olduğu belirtildi

İsrail hapishanesinde Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılan tüm bakanları Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapmaya davet etti

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına atılan iki havan mermisinin boş alana düştüğünü bildirdi.

Gazze Şifa Hastanesi Müdürü: "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti"

İngiliz basınına göre, Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri bir Filistinliyi sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada darbederek gözaltına aldı

ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage, İsrail'i Gazze'deki sivil ölümler nedeniyle eleştirdiği için ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Bunlar gözdağı verme taktikleri ve beni rahatsız etmiyor. Susmayacağım. Dünyanın duyması için gerçekleri söylemem gerekiyor." dedi

ABD'li uzmanlar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı amacıyla günlük verdiği 4 saatlik "insani aranın" çok sınırlı olduğunu, devam eden saldırılar nedeniyle bu sürenin bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için yeterli olmadığını vurguladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail'in Gazze için uzun dönemli bir plan konusunda ABD ile istişare halinde olduğunu söyledi

06:35 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi

03:54 Kızılhaç Örgütü: Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor

02:05 Hamas Hareketi, kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu

00:39 İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti

00:26 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı

00:11 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor