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Dünya

İsrail, kara harekatı için ABD askerlerini bekliyor

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik 'kara savaşını ertelemeye' karar verdiğini belirtildi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
İsrail, kara harekatı için ABD askerlerini bekliyor
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İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verildiği belirtilerek, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

ABD KUVVETLERİNİN İSRAİL'E YARDIMCI OLMASI BEKLENİYOR

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

AMERİKA HAZIR OLDUĞU BELİRTMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise dün yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini" belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NBS televizyon kanalında katıldığı programda, ABD'nin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirmişti.

Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurgulamıştı.

  • israil ordusu radyosu
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