İsrail kara harekatı için gerekçe uyduruyor! Herzog'dan Hamas'a ''kimyasal silah'' iftirası

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Kibbutz Be'eri bölgesine girerek etkisiz hale getirilen Hamas üyelerinin üzerinde kimyasal silah yapımına ilişkin materyaller bulunduğunu iddia etti.

17 gündür aralıksız Gazze'ye tonlarca bomba yağdıran binlerce masum insanı katleden İsrail, şimdi de kara harekatı için gerekçeler uydurmaya başladı.

SkyNews'e konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail topraklarına sızan Hamas üyesinin üzerinde USB çıktığını söyledi. USB üzerinden algı operasyonuna girişen Herzog, Hamas'ın kimyasal silah yapımına ilişkin materyaller bulunduğunu ileri sürdü.

Bellekte çıkanlarla El Kaide ve DEAŞ terör örgütünü ilişkilendiren Herzog, akıl almaz bir iftiraya imza attı. İsrail Cumhurbaşkanı, Hamas'ın kimyasal silah kullanma niyetinde olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu yetkililerinin "ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını" belirtmesine rağmen Herzog, "Hamas direnişçileri bebeklerin kafasını kesti" yalanını sürdürdü.



Herzog'un mesnetsiz iftiraları İsrail, kara harekatı için uluslararası kamuoyunu kandırmaya yönelik gerekçeler mi uydurmaya çalışıyor sorusunu akıllara getirdi.