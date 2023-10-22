İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirdi.

İSRAİL BAŞBAKANI, AKSA TUFANI'YLA İLGİLİ SORUMLULUKTAN KAÇMAK İÇİN DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANDI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi. Gazze'ye kara harekatına işaret eden Hagari, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu. Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere, yerlerini boşaltarak güney bölgesine gitmeleri yönünde İsrail ordusunun yaptığı çağrıyı yineledi. Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



Cezayir gazeteleri, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in saldırılarına maruz kalanlarla dayanışma amacıyla tek manşetle çıktı

İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail topraklarına doğru yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halkın insani yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ve bunun için tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti

Kuveyt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara destek için hava köprüsü kuruyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu

Hindistan, Filistin halkına destek amacıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderildiğini açıkladı

Mısır'da düzenlenen, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katılan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Filistin sorununun çözümü için uluslararası konferans toplanması çağrısı yaptı

İsrail'in, çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde 14 yerleşimi daha tahliye etme kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ve İsrail Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, "ülkenin kuzeyindeki tahliye planının, ek nüfus merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletileceği" belirtildi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi

Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi. Kamikawa, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 3 Filistinliyi daha öldürdü

06:24 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı

06:15 İsrail Başbakanı, Aksa Tufanı'yla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçlandı

02:57 Cezayir Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 4 askeri uçağı insani yardım ile doldurdu

02:50 İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi



02:06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini ilan etti

01:02 İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü

00:41 İsrail'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenlendi

00:31 Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 2 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi

00:11 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı



00:10 Bakan Koca, Gazze için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın Mısır'a hareket edeceğini bildirdi