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Dünya

İsrail, Katar'ın finanse ettiği yakıtın Gazze'ye girişine izin verdi

İsrail yönetimi, 49 gün aradan sonra Katar tarafından finanse edilen yakıtın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girişine müsaade etti.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:31
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İsrail'in izin vermesinin ardından Katar'ın finanse ettiği yakıtı taşıyan 17 tanker, Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçti.

Söz konusu yakıt, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'deki tek elektrik santralinde kullanılacak.

Tel Aviv yönetimi, 10 Mayıs'ta başlayan savaşta Katar'ın finanse ettiği yakıtın Gazze'ye girişini yasaklamıştı.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Bölgede günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.

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