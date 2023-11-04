İsrail katliamlarına yenisini ekliyor! Şehit sayısı 9 bin 488'e yükseldi! 2 bin 200 kişi ise kayıp

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.



Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara "hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini" belirtti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Lübnan sınırında "saldırı hazırlığındaki" 2 grubu hedef aldığını bildirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef aldı

Japonya, Gazze'ye yardımların girebilmesi için İsrail'e "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı

İsrail Gazze'nin batısındaki El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi

Meta'nın sosyal medyada Filistin içeriklerine uyguladığı sansür protesto edildi

İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi

05:48 Arjantin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

03:08 ABD'nin başkenti 30 bin kişilik "Filistin'e destek" gösterisine hazırlanıyor

03:03 İsrail'in karadan ve havadan yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma çağrı yapıldı

02:50 Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde (İsrail ile) normalleşme yok

02:36 Londra'nın King's Cross istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi

02:30 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi

02:26 Londra'da 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için Başbakan Rishi Sunak'ın "provokatif ve saygısızca", İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ise "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanmasına tepkiler geldi

02:15 İspanya'da 200'den fazla sanatçının imzasıyla yayımlanan manifestoda, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı" kınandı



02:05 ABD'nin California eyaletindeki Oakland Limanı'na giren onlarca kişi, İsrail'e yapılacak silah yardımlarını taşıyacağı iddia edilen askeri geminin önünde protesto gösterisi düzenledi

02:00 ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi taarruz grupları Doğu Akdeniz'de bir araya geldi

01:53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

01:43 Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İsrail'in zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek "Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor." dedi

01:17 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İsrail ordusundan, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırının nedenlerine yönelik açıklama istediği belirtildi

01:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadesini kullandı

00:33 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı

00:28 Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, İsrail'in Gazze'deki sağlık ekiplerinin güven içinde işini yapmasına izin vermediğini ve hastaneleri hedef alarak "insanlığa karşı suç işlediğini" söyledi

00:21 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı

00:13 Orta Amerika ülkesi Honduras, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırdı

00:04 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti