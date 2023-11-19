İsrail, kendi gösterdiği güzergahtaki sivilleri bombaladı! MSF: Kasıtlı saldırıyı kınıyoruz

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 44'üncü gününde de şiddetlenerek sürüyor.

MSF, resmi internet sayfasından, "kasıtlı" olan saldırıyı en ağır ifadelerle şiddetle kınadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi yakınında bulunan MSF tesislerinde ekiplerinin bir hafta boyunca mahsur kaldığını ve 137 kişilik bir örgüte bağlı görevliler ve ailelerinin oluşturduğu konvoyun yolda İsrail saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

"Gazze'de aralarında kendi görevlilerimizden 100'den fazla kişinin de bulunduğu binlerce sivil ölüm tehlikesi altında." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Gazze'nin güneyine geçiş sırasında konvoylarına düzenlenen İsrail saldırısı sırasında beraberlerindeki bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, konvoyun İsrail güçlerinin kendilerine Salahaddin Caddesi güzergahını kullanmalarını belirttiği ve ona rağmen saldırının gerçekleştiği bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." dedi

06:43 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Beytüllahim kentlerine İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

05:57 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ekiplerinden bir grubun Gazze'nin güneyine zorunlu geçişi sırasında İsrail saldırısına uğraması sonucu görevlilerinden birinin yakınının hayatını kaybettiğini açıkladı

05:10 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Fransız mevkidaşı Catherine Colonna, Gazze'de etkin ve ivedi ateşkes imkanlarını görüştü

02:18 İran, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 okulu hedef almasını "şiddetle" kınadı

02:12 İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti

01:56 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'i, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırdı.

1:50 Türkiye, İsrail'in Gazze'deki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıyı kınadı

00:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Filistinli tutuklulara idam cezası" yasa tasarısının görüşüleceğini söyledi

00:37 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi

00:07 Suudi Arabistan ve Katar, İsrail ordusunun BM bünyesindeki okulu bombalamasını kınadı