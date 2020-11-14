İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
Dünya

İsrail kendi vatandaşlarına müdahale etti

İsrail polisinden Netanyahunun istifası için yürüyen protestoculara müdahale etti, 18 kişi gözaltına alındı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:24
ABONE OL

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen yürüyüşe müdahale ederek 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Netanyahu karşıtları haftalık olarak düzenledikleri gösteriler kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önüne gelmek için yola çıktı.

Bazı muhalif milletvekillilerinin de destek verdiği Tel Aviv'den yola çıkan konvoy ile polis arasında Batı Kudüs yakınlarındaki oto yolda gerginlik yaşandı.

Kısa süreli arbedenin ardından polis, 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, yürüyüşün izinsiz düzenlendiği, kamu düzenini bozdukları ve talimatlara uymadıkları gerekçesiyle protestocuların gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan protestocu grup adına yapılan yazılı açıklamada ise yürüyüş için izin verildiği ve 23 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.