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Dünya

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açıldığını, Gazze'ye girmeden önce Refah Sınır Kapısı'na giden insani yardım taşıyan ilk tırların denetiminin tamamlandığını duyurdu. İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından ilk kez açıyor.

AA12 Aralık 2023 Salı 19:20 - Güncelleme:
İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açtı
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İsrail Hükümeti'nin (işgal altındaki) Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Koordinatörlüğü Ofisi, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah, (Gazze Şeridi'ne tahsis edilen) ilk insani yardım konvoyu Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda kontrol edildi ve şu anda Refah kapısına doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "önemli" olarak nitelendirilen bu adımın, Gazze'ye ulaşan yardım miktarının artırılmasını amaçladığı ifade edildi.

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından ilk kez açıyor.

İsrail'in, 21 Kasım'da sınırlı yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesinden bu yana Mısır'dan gelen yardım tırları kontrol için önce İsrail'in Nitzana (El-Oca) Sınır Kapısı'na gidiyor, kontrolün ardından Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilen yardım tırları buradan Gazze Şeridi'ne giriyor.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan, dün akşam Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın El-Ariş kentinden teslim alınan "yardım tırlarının güvenlik denetimlerini yapmak üzere" bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açacaklarını belirtmişti.

Alyan, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin, Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne girmeden önce denetlenen yardım miktarını artırmak amacıyla İsrail'in Nitzana Sınır Kapısı'ndaki denetimle eş zamanlı gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Gazze Şeridi ile İsrail arasında bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı, saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde akaryakıt ve ticari malların Gazze'ye girişi için kullanılmaktaydı.

  • İsrail Kerm Ebu Salim
  • Gazzeye insani yardım
  • Gazze Şeridi saldırıları

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