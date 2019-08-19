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İsrail keşif uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti

İsrail keşif uçaklarının son iki gündür Lübnan hava sahasını birkaç kez ihlal ettiği duyuruldu.

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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait keşif uçaklarının yerel saatle 04.50'den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.
 
"Düşman İsrail'e ait keşif uçağının güneyde yer alan Kafarşuba beldesinden başlayarak Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Şuf ve Aley bölgeleri ile başkent Beyrut'un çevresinde uçuş yaptığı" aktarılan açıklamada, Lübnan hava sahasına yönelik söz konusu ihlallerin saat 09.10 itibariyle sona erdiği kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca İsrail keşif uçaklarının dün de aynı şekilde Lübnan hava sahasını birkaç saat süreliğine ihlal ettiği vurgulandı.
 
İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.

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