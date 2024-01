''İsrail, kızımı öldürdü sonra da naaşını çaldı''

Evleri yıkıldıktan sonra ailesinden geriye kalan bireylerle Han Yunus kentinden Refah'e göç eden Barbah, yerleşimcilerle dolup taşan kentte barınma merkezlerinde yer bulamadığı için bir sokakta kumaş parçalarından bir çadır kurdu.

Kızının telefondaki resmine bakarak ağlayan anne Barbah, Cinan'ın önce öldürülmesi sonra da naaşının çalınmasıyla yaşadığı çifte acıyı AA muhabirine anlattı.

- ÖLDÜRMEKLE YETİNMEDİLER, NAAŞINI DA ÇALDILAR



Kızı Cinan'ın 1 Aralık'ta Han Yunus'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini söyleyen Barbah, İsrail askerlerinin, Han Yunus'ta mezarları açarak cesetleri çıkardığı haberlerini duyar duymaz kızının gömülü olduğu mezarlığa koştuğunu dile getirdi.

Şiddetli saldırılara rağmen eşiyle birlikte Han Yunus'taki mezarlığa gittiklerini aktaran Barbah, "Kızımın mezarını açmışlar, taşları sökmüşler. Cesedi almışlar. Sadece kefeni bağladığımız beyaz ip kalmış." diyerek feryat etti.

Barbah, İsrail'in kızını öldürmekle yetinmeyip mezarda da onu rahat bırakmadığını ve cesedini çaldığını dile getirdi.

Kızını kaybetmesine her an her dakika üzüldüğünü kaydeden Barbah, kızının cenazesinin geri getirilmesi ve kabrine gömülmesi için Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım istedi.

- İSRAİL ORDUSUNUN MEZARLARI AÇTIĞI DOĞRULANMIŞTI



İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürülmüştü.

Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'nin 21 Ocak'ta, uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberinde, İsrail ordusunun, Gazze'deki kara saldırıları sırasında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği ve bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtilmişti.