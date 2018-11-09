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İsrail, Körfez ülkelerini tren yoluyla işgal edecek! 

Trump yönetiminin desteğiyle Filistin’i sözde barış anlaşmasına zorlayıp Arap ülkeleriyle çatışmasızlığı tesis etmek isteyen terör devleti İsrail, Körfez ve Ürdün’ü demir ağlarla işgal edeceği tren yolu projesini tanıttı.

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Umman’da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı’na katılan İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ve Ürdün’ü Körfez ülkelerine bağlayacak Barış Demir Yolu Projesi hakkında bilgi verdi. “Bu mantıklı bir proje; ideolojik ve siyasi ihtilafların ötesinde” diyen Katz, projenin İsrail’in, Avrupa ile karadan kurulacak bir köprü, Ürdün’ün de bölgesel bir ürün nakliye merkezi olması gibi iki temel düşünceye dayandığını ifade etti. Bakan Katz ayrıca, ABD’nin de desteklediği projenin bölgede daha ucuz ve daha hızlı ek bir ticari yol oluşturacağını ve Körfez ülkelerine, uzun vadede de Irak ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. 

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