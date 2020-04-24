AA 24 Nisan 2020 Cuma 19:52 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:53

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek Kudüs'teki işgalini genişletmeye çalıştığını söyledi.

Diasporadaki Filistin Halk Kongresi’ne bağlı Kudüs Komitesi, internet üzerinden "Koronavirüs ve İsrail'in işgalinin ortasında Kudüs" başlığıyla etkinlik düzenledi.

Şeyh Sabri, etkinlikte yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi önemli olduğunu ve konunun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

İsrail'in Kovid-19'u bahane ederek, Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Şeyh Sabri, "Kudüs halkı, İsrail işgalinin Mescid-i Aksa'yı ele geçirmesine izin vermeyecek." dedi.

Şeyh Sabri, Müslüman ve Hristiyanların Kudüs'e yönelik kapsamlı ve stratejik bir yaklaşım göstermesi gerektiğini söyleyerek, ramazan ayında Kudüs halkına yardım gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğu Kudüs'te Kovid-19 vakaları

Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te en az 144 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Filistin yönetimi işgal nedeniyle bölgeye müdahale edemezken, İsrailli yetkililer ise Doğu Kudüs'teki vaka sayısı hakkında net bilgi vermiyor.