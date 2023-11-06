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Dünya

İsrail köşeye sıkıştı! Avrupa'da işler tersine dönüyor

AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Avrupa Birliği'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı James Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi. Moran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 'kendini savunma' olarak görülemeyeceğini, birçok AB ülkesinin bu konuda yeterli tepkiyi vermekte başarısız olduğunu ancak Avrupa kamuoyunun katliam karşısında dehşete kapılmasının liderlerin tutumunu da değiştirmeye başladığını belirtti.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
İsrail köşeye sıkıştı! Avrupa'da işler tersine dönüyor
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Brüksel merkezli Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (CEPS) uzmanı, Mısır, Ürdün, Yemen ve Libya'daki AB delegasyonlarına yıllarca liderlik eden eski Büyükelçi Moran, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması ve Avrupa'nın buna tepkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Moran, "İsrail'in eylemlerini 'kendini savunma' olarak görmüyorum. Bunlar duyarsız, orantısız ve uluslararası hukuka aykırı. Bu şekilde nitelendirilmeleri gerekir." dedi.

Gazze'deki halkın, Hamas'ın eylemleri bahane edilerek "toplu olarak cezalandırıldığını" vurgulayan Moran, "Milyonlarca masum insan girdaba kapılmış durumda." ifadesini kullandı.

Moran, sivillere yönelik şiddetin "şimdi" durdurulması gerektiğinin altını çizerek, "Tarih, bize bu çatışmaya askeri çözüm olmayacağını gösteriyor. İleriye gitmenin tek yolu, 30 yıl önce Oslo'da ortaya konan ilkelere dayanarak, sürdürülebilir iki devletli çözüm çerçevesinde adil barışı tesis etmektir." diye konuştu.

- AVRUPA KAMUOYUNUN AB'NİN TAVRINA ETKİSİ

Pek çok AB liderinin, 7 Ekim'in ardından verdikleri tepkinin, "AB'nin uluslararası insancıl hukuka ve iki devletli çözüme olan taahhüdünü yeterince vurgulamakta başarısız olduğunu" belirten Moran, "Avrupa kamuoyunun, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin yol açtığı katliam nedeniyle dehşete düşmesinin" bu durumu değiştirmeye başladığını dile getirdi.

Moran, geçen hafta yapılan AB zirvesinden ateşkes çağrısı çıkmasa da "en azından" Filistin halkının içinde bulunduğu çaresiz insani duruma odaklanıldığına ve barış sürecini yeniden başlatmak için uluslararası konferans düzenlenmesine destek verildiğine işaret etti.

AB'nin, Ukraynalılara tavrı göz önüne alındığında çifte standart uyguladığı yorumlarıyla ilgili Moran, "Batı'nın Gazze konusundaki tutumu, çifte standart suçlamalarına karşı koymasına kesinlikle yardımcı olmadı." değerlendirmesini yaptı.

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