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Dünya

İsrail Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 257 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

19 Haziran 2024 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
İsrail Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi
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Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 257 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE DE GAZZE'YE YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

11:03 The New York Times Gazetesi (NYT), ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve "fiyaskoyla" sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etti

10:52 İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralıların olduğu bildirildi

09:42 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu

06:05 Husiler: ABD ve İngiltere, ocaktan beri Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 30 saldırı düzenledi

05:34 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

05:03 Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü el-Hems: Bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor

03:08 İsrail Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

02:45 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri fabrika ve karargahı vurduğunu duyurdu

00:22 Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

00:01 ABD'li Senatör Warren, Netanyahu'nun "insani bir felaket yarattığını" söyledi

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