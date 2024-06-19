İsrail Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 257 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL KURBAN BAYRAMI'NIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE GAZZE'YE YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Filistinli ilk yardım görevlileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Suudi Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alan bombardımanında 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu, Suudi Mahallesi'nde onlarca evi bombaladı. Topçu birlikleri de salı sabahından bu yana mahalleyi bombalamaya devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Ebu Safiye ailesine ait evi bombalaması bölgede yangına, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının salı günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Rai ve Medhun ailelerine ait iki evi ve Bureyc kampında Harb ailesine ait evi yerle bir ettiğini söyledi.

Deyr el-Belah kentindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail uçaklarının 3 evi bombalaması sonrasında hastaneye çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 ölü ve çok sayıda yaralı getirildiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki bir grup sivili hedef alan insansız hava aracı saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in insansız hava araçlarıyla Gazze'deki Sahabe Caddesi'ni hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.

Gazze Avrupa Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan Kerara kasabasını bombalaması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Refah kentinde yoğun saldırıları sürerken, Gazze Avrupa Hastanesi'ndeki kaynaklara göre, şehrin doğusunda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail topçuları ve savaş uçakları, salı sabahından bu yana Refah'ın çeşitli bölgelerine, özellikle de şehrin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ne sürekli saldırı düzenliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:05 Husiler: ABD ve İngiltere, ocaktan beri Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 30 saldırı düzenledi

05:34 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

05:03 Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü el-Hems: Bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor



03:08 İsrail Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

02:45 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri fabrika ve karargahı vurduğunu duyurdu

00:22 Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

00:01 ABD'li Senatör Warren, Netanyahu'nun "insani bir felaket yarattığını" söyledi