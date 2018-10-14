İsrail küstahlığı bitmiyor
Filistinliler’in 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında gerçekleştirdiği barışçıl gösterileri her Cuma kana bulayan işgalci terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman yine tehditler savurdu.
Netanyahu, yürüyüşleri Hamas’ın organize ettiğini iddia etti ve “Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış, o zaman İsrail’in yanıtı da ızdırap verici olur” ifadelerini kullandı.
GAZZE YİNE HEDEFTE
Liberman ise “6 aydır tüm seçenekleri denedik ve artık dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas’a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık” dedi. Tel Aviv, tehditlerini örgüte yöneltse de, sınırda çocuk ve kadın demeden sivilleri hedef alıyor.
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