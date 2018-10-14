İsrail küstahlığı bitmiyor

Netanyahu, yürüyüşleri Hamas’ın organize ettiğini iddia etti ve “Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış, o zaman İsrail’in yanıtı da ızdırap verici olur” ifadelerini kullandı.

GAZZE YİNE HEDEFTE

Liberman ise “6 aydır tüm seçenekleri denedik ve artık dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas’a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık” dedi. Tel Aviv, tehditlerini örgüte yöneltse de, sınırda çocuk ve kadın demeden sivilleri hedef alıyor.