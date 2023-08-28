İsrail-Libya arasındaki gizli görüşme için arabuluculuk eden ülke belli oldu

Cohen ile Menguş'un Roma'daki gizli toplantısı, İtalyan basınında da yer aldı.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'nın "Roma'da gizli zirve. İsrail ve Libya daha yakın" başlığıyla yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Libya ve İsrail'in 1965'ten bu yana diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı anımsatılarak, "Bu nedenle toplantı için tarafsız ve gizli bir yerin seçilmesi anlaşılabilir. İtalyan hükümetinin uzun arabuluculuğu ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin gözetimi sayesinde bu görüşme yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, gazeteye konuşan bir kaynağın, "Ayın 23'ünde buluştular ama bu görüşme İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılmadı. Buluşma yerini kendileri kararlaştırdı." açıklamasına da yer verildi.

Gazetenin haberinde, İsrailli ve Libyalı bakanların Roma'daki görüşmesinin, İtalya'yı yeniden Trablus'un yakın ortağı rolüne getirdiği ileri sürüldü.

Corriere della Sera gazetesi de "Libya ve İsrail'in bakanları arasında Roma'da tarihi görüşme" başlığıyla verdiği haberinde Roma'daki görüşmenin ilk yaklaşma olmadığını, Libya'daki tarafların son aylarda İsrail'in desteğini aradığını kaydetti.

- MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

- BAKAN MENGUŞ AÇIĞA ALINMIŞTI



Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Abdullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

- LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR



Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.