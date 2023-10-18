İsrail, Lübnan sınırını yeniden bombaladı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan sınırının batısındaki el-Lebbune bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde ayrıca, güney sınırındaki Merciyyun bölgesinde bir keşif uçağının görüldüğü bilgisine de yer verildi.

- Hizbullah İsrail'e ait bazı hedefleri vurmuş, İsrail de karşılık vermişti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle İsrail tarafında ölü ve yaralı olduğu iddia edilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısına cevap olarak Lübnan'daki 2 askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açıldığı ve karşılık verildiği kaydedilmişti.

