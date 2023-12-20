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Dünya

İsrail, Lübnan'a fosfor bombası ile saldırdı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurdu.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası ile saldırdı!
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Sınır bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

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