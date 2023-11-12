İsrail Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı Lübnan Hizbullah'ına ait askeri silah depoları ve askeri altyapının içinde yer aldığı bazı hedefleri vurdu. Hava saldırısına ilişkin görüntüler de yayınlandı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan yaklaşık 15 füze tespit edildiği, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtmişti.

Açıklamada ayrıca, daha erken saatlerde, İsrail topraklarına havan topu atılarak düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin hafif yaralandığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarılmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Hayfa kenti ve iki yerleşim birimine yönelik roketli saldırıyı üstlenmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

