İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5111
  • EURO
    36,6393
  • ALTIN
    2614.8
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Lübnan'da içinde Hamas yetkilisinin bulunduğu bir aracı hedef aldı
Dünya

İsrail, Lübnan'da içinde Hamas yetkilisinin bulunduğu bir aracı hedef aldı

İsrail güçlerinin Lübnan'ın Sidon şehrinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Samer al Hajj hayatını kaybetti.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 20:30 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'da içinde Hamas yetkilisinin bulunduğu bir aracı hedef aldı
ABONE OL

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füze isabet etti.

Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.