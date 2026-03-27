İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki banliyölere bir dizi yeni saldırı düzenledi. Saldırılar öncesinde herhangi bir tahliye uyarısının yapılmadığı belirtilirken, bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği aktarıldı. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH, LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, dün gece Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlatıldığı belirtilerek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı. Bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bildirilmemişti.

SUCİD KÖYÜNE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyü için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyüne saldırı düzenleneceğini belirtti.

Bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapan Adraee, buradaki halktan Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

HİZBULLAH'TAN SALDIRI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beyda, Deyr Siryan, Taybe, Dibil, Kantara ve Beyt Lif beldelerinde İsrail askerleri ve İsrail ordusuna ait araçların, birçok Merkava tankının roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Deyr Siryan beldesinde bir İsrail tankının hedef alınmasına ilişkin de bir video paylaşıldı.

İsrail'in kuzeyine de saldırıların sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Metula, Margaliot ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin İHA ve roketlerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine ve İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah, dün, İsrail hedeflerine 94 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın, eski İran lideri Ali Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından Hizbullah'ın "canlı ve büyüyen bir hareket" olarak nitelendirilmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti

LÜBNAN'DAKİ İNSANİ DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Nicolas Von Arx, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da insanı durumun hızlı bir şekilde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arx ve beraberindeki ICRC heyeti, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

Arx, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki insani durum hızlı bir şekilde kötüleşiyor, en ağır bedeli de siviller ödüyor." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde korku ve baskı altında sürekli yerinden edilmelerin yaşandığını vurgulayan Arx, "Bu durum normalleşmemeli." ifadesini kullandı.

Arx, sivillerin korunması ve saldırıların sona ermesinin ardından güvenli bir şekilde yaşadıkları bölgelere geri dönmelerinin sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

Hastanelerin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Arx, 800 binden fazla kişiye temiz su, 10 binden fazla kişiye de temel ihtiyaç yardımları sağlanması gerektiğini söyledi.

Arx, başta Mercayun ilçesi ile Tibnin beldesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde yardım ve sağlık hizmetlerinin aksama endişesine ilişkin uyarı yaparak, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kızılhaç'ın sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Arx "Lübnan ciddi insani zorluklarla karşı karşıya ve uluslararası desteğin devam etmesi olmazsa olmazdır." diye konuştu.

İşte İsrail Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

18:03 İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 1142'ye yükseldi