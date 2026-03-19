  • İsrail Lübnan'da katliamını genişletiyor: Tek hedefleri siviller!
İsrail Lübnan'da katliamını genişletiyor: Tek hedefleri siviller!

İşgalci İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze ile beraber Lübnan'da da işgali genişleten İsrail, Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda 6 sivil daha yaşamını yitirdi. Lübnan genelinde can kaybı ve yıkım artıyor.

AA19 Mart 2026 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde İsrail ordusunun bir binayı bombaladığı aktarıldı.

İsrail'in hedef aldığı binada 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

