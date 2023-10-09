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Dünya

İsrail, Lübnan'da yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 04:19 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'da yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu
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İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

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