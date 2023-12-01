İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9224
  • EURO
    31,4643
  • ALTIN
    1890.1
  • BIST100
    8032.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Lübnan'dan gelen hava hedefini engelledi
Dünya

İsrail, Lübnan'dan gelen hava hedefini engelledi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gönderilen “şüpheli hava hedefinin” imha edildiğini bildirdi. Engellenen “şüpheli hava hedefinin” ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 16:39 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'dan gelen hava hedefini engelledi
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çalındığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail sınırlarına gönderilen "şüpheli hava hedefinin" savunma sistemince engellendiği ifade edildi.

Engellenen "şüpheli hava hedefinin" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da "insani ara" verilmişti.

Söz konusu ara 7 gün sürmüş ve bu süreçte Lübnan-İsrail sınırında da önceki döneme oranla sessizlik hakim olmuş ve çatışma yaşanmamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.