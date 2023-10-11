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Dünya

İsrail, Lübnan'ı bombaladı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Arab al-Aramshe köyü yakınlarında askeri bir noktaya tanksavar füzeleriyle saldırı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık olarak insansız hava aracı ile Hizbullah mevzilerinin vurulduğu bildirildi.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ı bombaladı
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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'e düzenlenen füze saldırısına karşılık insansız hava aracıyla Hizbullah mevzilerinin vurulduğu belirtildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Arab al-Aramshe köyü yakınlarında askeri bir noktaya tanksavar füzeleriyle saldırı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık olarak insansız hava aracı ile Hizbullah mevzilerinin vurulduğu bildirildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise saldırının pazartesi günü Lübnan sınırında Hizbullah mensubu 3 kişinin öldürülmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Hizbullah tarafından düzenlenen füze saldırısında çok sayıda can kaybı yaşandığı iddia edildi.

Hizbullah, dün gece saatlerinde Lübnan sınırı yakınlarında İsrail'e ait askeri bir aracı da tanksavar füzesiyle vurmuştu.

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