İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ile hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan haber ajansı NNA, ülkenin güney doğusunda Nebatiye ilçesine bağlı Carcua beldesi yakınlarında bir arabaya SİHA saldırısı yapıldığını bildirdi.

Lübnan basını ise Carcua beldesi yakınlarında İklim Tuffah bölgesine yapılan İsrail saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki bir hava biriminin ve sorumlusunun hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'de halk hükümete güvenmiyor: Netanyahu'ya izin vermeyeceğiz Hedef alınan kişinin Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının İsrail'e fırlatılmasında önemli bir rolü olduğu ileri sürülen açıklamada, söz konusu şahsın son birkaç haftada Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal edici faaliyetlerde bulunduğu savunuldu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

