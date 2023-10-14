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Dünya

İsrail Lübnanlı 2 sivili katletti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
İsrail Lübnanlı 2 sivili katletti
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Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, İsrail'in topçu atışlarının bazıları Nebatiye vilayetine bağlı sınır üzerindeki Şebaa beldesindeki kimi evlere isabet etti.

Şebaa'daki bir evin isabet aldığı saldırıda, 1 çiftin yaşamını yitirdiği ve Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 30 hava topunun atıldığı belirtilmiş ve bunun üzerine de karşılık verildiği ve saldırının devam ettiği kaydedilmişti.

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik saldırının ardından Hizbullah Hareketi'nden bir yazılı açıklama yayınlanmıştı.

Ülkenin güneyde, işgal altındaki Kefr Şuba çiftliklerindeki İsrail'e ait 4 askeri noktanın havan topu ve roketlerle hedef alındığı aktarılmıştı.

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